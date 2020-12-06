又是同一路段！台鐵去年6月東竹至富里間路段，撞上4頭路過軌道的水牛，今(6)日一頭牛又遭區間車撞傷，同樣是行經東竹至富里間路段。台鐵區間車東竹=富里今(6日)晚)17時35分左右發生意外，4540次玉里開往台東，一頭牛疑似是空間迷向，才會誤闖鐵軌，導致區間車撞上發生意外。事發當下駕駛員便停車查看，發現第3中途閉塞號誌地上ATP感應器撞壞，列車軔管稍有漏氣，不過列車當下仍可行駛。

台鐵指出，區間車撞到牛的當下並立即停車查看，結果發現導致ATP感應器被損壞，及列車軔管稍有漏氣，但列車仍可繼續行駛，並在事發後19分鐘後，17時54分現場開車繼續行駛。

但因號誌被撞壞故障，18時08分起東竹=富里區間車改為嚮導通信式行車，目前已於18時52分修復，恢復中央控制行車，鐵路警察、工務及號誌單位都派員前往處理。

其實這不是台鐵第一次發生撞到牛的意外，去年6月23日也在同樣是東竹至富里間路段，撞上4頭路過軌道的水牛，台鐵表示，448次於東竹=富里間(K104)撞上4頭牛，被撞牛隻因卡在車下無法移出，列車故障無法行駛，接駁電車在凌晨2點45分抵達台東站，影響花東線列車共一列70人，肇事列車在牛屍清除完畢後，列車離開現場進富里站，經道班巡查軌道設備無異狀。

(中時新聞網)