大陸1架運-8反潛機今日進入我西南空域 遭防空飛彈追監 20:022020/12/06 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共軍機６日再闖我西南空域。（圖/國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共軍機６日再闖我西南空域。（圖/國防部提供） 大陸軍機持續侵犯我西南空域，國防部今（6）日晚間證實，今天下午有1架運-8反潛機進入我西南空域。國軍例行性派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。12月迄今，僅（3）日沒有共機侵犯。 12月第2次共機3架運-8擾台 我空軍廣播驅離 痛擊大陸軍用無人機 日砸44億研發高功率雷射與微波武器 (中時新聞網) #西南空域 #大陸軍機 #反潛機 #進入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 猴硐走山 台鐵搶修現場泥流湧出 工人怪手緊急撤離搶修作業停擺 13:232020/12/05 生活 美媒：美正與孟晚舟討論認罪協商 換取返陸 08:352020/12/04 國際 今1架運8反潛機進入我西南空域 21:592020/12/06 政治 正妹網紅賣二手機！腦粉秒下單「是假貨」氣炸 粗工哥怒奔1800Km報復 21:352020/12/05 兩岸 流亞在地化、國際行銷及創新品牌 豐收 04:102020/12/04 產業特刊 春節臺金線疏運 陳玉珍籲增尖峰時段航班 16:252020/12/04 寶島 亞姐冠軍搭已婚影壇大哥懷身孕 女兒名遭掀是來嗆正宮 她全說了 20:202020/12/05 娛樂 打破美、日壟斷 陸建成首條ArF光刻膠產線 04:102020/12/05 全球財經 政治熱門新聞 拜登宣布不簽貿易協定 網傻眼：我們萊豬白吞了？ - 政治 猛然一看蘇貞昌2012年貼文 藍營：早餐差點吐出來 - 政治 看完不挺萊豬候選人民調 沈富雄爆民進黨2022結局 - 政治 反萊豬進口商硬起來了？ 名醫一句話嗆爆蔡政府 - 政治 拜登喊不簽貿易協定 藥師一張圖酸爆蔡政府 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。