中共軍機６日再闖我西南空域。（圖/國防部提供）

大陸軍機持續侵犯我西南空域，國防部今（6）日晚間證實，今天下午有1架運-8反潛機進入我西南空域。國軍例行性派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。12月迄今，僅（3）日沒有共機侵犯。

(中時新聞網)