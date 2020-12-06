香港新冠肺炎疫情反彈，連日破百宗確診個案，不少香港人紛紛北上「避疫」，近日深圳灣口岸更現大排長龍情況，據香港入境處統計顯示，本月1日至4日，經深圳灣口岸出境的香港居民累計一萬一千五百零二人次，隔離酒店更是大爆滿。

據港媒報導，有「避疫」的市民稱，在深圳灣口岸排隊過關及等候專車離開，已花八個多小時，由於大批市民湧入深圳，深圳不少指定隔離酒店都爆滿，市民飢寒交逼至昨日凌晨二時才成功入住羅湖區的檢疫酒店，由出門至抵達檢疫酒店足足逾十二小時，批評香港和內地海關溝通不足，現場頗為混亂，不少人要通宵等候檢疫酒店。

近日香港中小學停止面授課程，加上本港疫情嚴峻，不少港人北上躲疫情，以至深圳檢疫酒店大爆滿，據港媒報導，香港市民王小姐表示，為帶同女兒北上「避疫」，上周三進行核酸檢測，翌日取得陰性結果通知，當日早上十一時半出發，下午一時半抵達深圳灣口岸，但現場人頭湧湧，排隊逾四個小時後，下午五時半才完成過關檢查及手續，但直至等候至晚上九時許才能乘坐專車離開，她說，一個小時後到達福田汽車站，但由於多家隔離酒店已爆滿，大批北上「避疫」的港人要再分流至另一間隔離酒店，整個過程需額外花多三個半小時，原本她要求入住福田區，但最終安排至羅湖區的維也納國際酒店，抵達隔離酒店後，亦要進行消毒、登記資料和量血壓的程序，最終在凌晨二時半才成功入住。

王小姐批評，香港和內地海關溝通不足，導致整個通關過程混亂及耗時，很多人更要在露天地方吹着寒風等待上車，她續指，即使在過關前已選擇了入住的隔離酒店，但礙於「避疫」人數過多，讓隔離酒店的供應不勝負荷，最終只能不斷被分流至其他酒店，她估計當日約二百多名港人未能入住檢疫的隔離酒店。

另外，廣東省昨日新增三宗境外輸入個案，其中廣州佔兩宗，分別來自意大利和伊朗，而珠海有一宗，來自香港，珠海市衞健委稱指，該市新增的境外輸入新冠肺炎確診病例為五十九歲屠姓女病人，在上月二十日經港珠澳大橋珠海公路口岸入境珠海後，隔離期間均未驗出病毒，但在本月3日再接受檢測時，在隔離場所採樣檢測變為陽性，送院後確診並被列為輸入病例，她目前情況穩定，判定未有密切接觸者。

(中時 )