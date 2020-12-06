《經濟學人》日前以「Covid-19重創全球經濟，但不包括台灣」為題，專文解析台灣在疫情中反而逆勢成長、重返過往榮光關鍵，引起各界熱議。但經常針貶時事的精神科醫師沈政男指出，台灣經貿要找到活路，只有產業升級，並質疑「蔡政府又做了哪些努力？」並指今年的經濟成長不過是防疫的附加價值。

沈政男今在臉書上表示，《經濟學人》說疫情摧毀各國經濟，只有台灣倖免，某綠營過氣前民代趕緊批評國民黨藉民調來唱衰蔡政府，「拜託，有沒有把原文看完？還是只看媒體的部分擷取？」並指出，原文講得很清楚，「當疫情過去，以及中美貿易戰爭因為拜登上台而緩和，台灣經濟的暫時復甦很可能就會結束，回到三年前的瀕死狀態。」

沈政男認為，台灣經貿要找到活路，只有產業升級，找到除了電子電腦業以外的其他火車頭產業，他還質疑，「台灣找得到嗎？蔡政府又做了哪些努力？現在在那邊吹噓台灣今年GDP是多少，其實不過是防疫成果的附加價值」。

沈政男分析，防疫成果乃因台灣有世界第一流的醫療與公衛體系，「但台灣的政經體系是世界第一流嗎？」

【做好集中檢疫與自主健康管理 印尼移工仍可引進】 1.... 由沈政男發佈於 2020年12月5日 星期六

(中時新聞網)