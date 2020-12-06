聯電今年如睡醒猛獅，除了第3季獲利創下14年來新高外，股價更是一路暴衝，周五（4日）持續攻高漲停，收在47.6元。有網友表示，身邊的阿姨叔叔都在搶聯電，感覺聯電股價跟基本面已經脫鉤，但分析師認為，聯電這波飆漲幕後大功臣是資金與台積電，若投資人還想進場的話，以5日線或10日線為進出依據。

研究機構Aletheia資本指出，聯電與美國司法部達成和解後，更能專注在其基本面改善，給予「買進」投資評等，並推測合理股價60元，為外資券商中給出最高價位。

聯電8吋產能不足將延續到明年，加上晶圓代工價格調漲，法人預期，聯電明年及後年獲利可望逐年攀高。擴產計畫方面，聯電預計12吋產能將持續擴充，最先進的28奈米製程也會明顯增加，並對併購採取開放態度。

受到近期利多題材持續發酵，聯電股價也一路狂飆，11月20日還在33元，周五強攻漲停衝上47.6元，短短兩周已大漲44%，不難想見市場買盤瘋狂追棒的程度。

有網友在批踢踢股版發文表示，台積電有時候衝一衝，學弟就不上山去救學長，反觀聯電就是今日學弟、明日學長。這一波聯電大漲，身邊阿姨叔叔也都開始在喊聯電聯電了，用KD指標來看，聯電已經連9個交易日K值在80以上，感覺聯電股價已經跟基本面脫鉤了。

其實不少投資人眼看聯電漲上去，哀號來不及卡位。摩爾投顧分析師林鈺凱認為，沒追到聯電的投資人，只要藝高人膽大，想要介入，也未嘗不可。但前提是急漲的股票，建議操作上就要以短期均線為進出依據，例如以5日線或10日線為一個基準，當進則進、該出則出，切勿戀戰。

林鈺凱分析，聯電持續攻高漲停，幕後的最大功臣，莫過於資金與台積電了！資金的效應，我想從加權指數的表現就已經表露無遺；而台積電今年的暴漲，以及產能滿載所帶來的外溢效果，都是這一波聯電急起狂飆的養分。

(中時新聞網)