陳允寶泉食品公司除獲列十大伴手禮，更拿下網路人氣獎及金口碑獎，成為這屆大贏家。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕頒發十大伴手禮首獎、現場人氣獎、網路人氣獎與金口碑獎，鼓勵店家推陳出新開發優質產品，成為大家採買參考。（盧金足攝）

送禮送到心坎裡！第12屆台中市十大伴手禮首獎名單6日揭曉，市長盧秀燕親自到場頒獎表揚得獎業者，陳允寶泉食品公司除獲列十大伴手禮，更拿下網路人氣獎及金口碑獎，盧秀燕 強調，台中是有名的糕餅故鄉，連續十二年舉辦十大伴手禮票選活動，品質保證，成為民眾採購禮物最佳指南，送禮自用兩相宜。

十大伴手禮得主今日當場公布名單，獲得民眾肯定的金字招牌，盧秀燕頒獎給十大伴手禮得主，分別為歐客佬精品咖啡、丰丹嚴選本舖、陳允寶泉食品公司、豬寶妹手感烘焙坊、DAY BY DAY、法布甜健康伴手禮、小林煎餅公司、芋樂大世界農產品公司、沁木手作工作室、臻品植萃。

現場人氣獎由歐客佬精品咖啡、豬寶妹手感烘焙坊獲得；網路人氣獎由陳允寶泉食品公司、丰丹嚴選本舖、法布甜健康伴手禮獲得；金口碑獎則由陳允寶泉食品公司榮獲，此外，依據票選結果，總分最高前50名的廠商可獲頒好禮標章。

盧秀燕指出，台中喜事連連，有太平育賢社宅入住典禮、中央公園落成啟用，以及十大伴手禮頒獎典禮，台中是有名的糕餅故鄉，美食、文創產品多元，市府為行銷台中，每年舉辦十大伴手禮選拔活動，經過專家與民眾嚴格評選，鼓勵店家推陳出新開發優質產品，成為大家採買參考，市府全力行銷，推廣台中的光榮，一起努力拚經濟。

工策會表示，台中太陽餅、老婆餅、奶油酥餅等知名伴手禮名聞遐邇，每年入圍店家除傳統老字號品牌，更不乏新穎伴手禮、辦公室團購美食等。十大伴手禮票選活動獲獎名單將成為外地遊客購物、在地民眾佳節送禮的參考，也是品質的保證。

為促進台中經濟發展，市府今年規畫台中購物節創造90億元商機，而後又舉辦2020新社花海暨台中國際花毯節，今日更是中央公園開幕典禮，預期接下來的年節假期將吸引大量遊客到臺中，歡迎民眾到台中跨年、走春，也將台中絕佳的伴手禮帶回家。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，十大伴手禮遴選特別著重產品的在地特色主題性，許多廠商採用台中特有的農牧產品，例如：大甲芋頭、新社咖啡、茶、米、肉品與水果等製成伴手禮品，送禮不但具有濃濃台中特色，更讓外地的朋友吃到台中特有的美味。

值得一提的是，非食品組的參賽廠商著重將代表台中的意象，結合創意的發想作成文創小物，每一項商品都深具台中製造的在地特色。

(中時 )