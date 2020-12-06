台中市政府積極推動社會住宅，解決市民居住問題，太平育賢1期好宅底層樓設計挑高共享空間，搭配日照中心、托育設施、社區服務站等社福建設，建構社會服務網絡，6日舉行入住典禮。市長盧秀燕到場恭喜大家入新厝，市府大力推動社宅，任內將完工與開工5千戶，提供市民宜居好宅。

盧秀燕開心直呼「恭喜」，並與小朋友打招呼，她表示，育賢好宅1樓為開放空間，供居民、附近鄰里互相交流，還有社福設施進駐、服務長輩的日照中心、照顧小朋友的托幼機構等，滿足居民需求，另市府力推公幼公托倍增計畫，0至6歲都補助，可到區公所登記申請。

盧秀燕指出，育賢好宅日照中心、托育機構等設備齊全，該地也是台中熱門區域，生活機能會越來越方便，祝福住戶生活快樂。歷經前市長胡志強規劃、前市長林佳龍開工，她上任後繼續興建，歷經近10年時間、花費近9億，今年終於興建完工 。

住宅處表示，台中社會住宅展現居住正義，太平育賢1期好宅將地面層空間開放給鄰里，提供社會住宅及周邊居民豐富的公共場域，居民可在錯落的公共場域中與其他住民互動交流，產生社區認同感及生活安全感。

入住典禮活動結合「台中社宅共好生活節」、宅市集，邀太平育賢、豐原安康、大里光正、南屯精科社宅居民擺攤、表演，育賢非營利幼兒園還提供遊具讓小朋友玩樂，是充滿溫度的台中社宅大家庭。

(中時 )