UBA大專籃球聯賽上個賽季第三名中州科技大學，本季109學年預賽階段面臨傷兵困擾，首戰主控陳柏宏膝蓋受傷，接下來大一控衛李威瑨、大四前鋒楊子毅也膝蓋受傷，今天比賽第3節蒙古籍後衛射手白薩右腳脛骨受傷退場，所幸球員夠爭氣，在第2、3節打出跨節28比0攻勢奠定勝基，70比60力退屏東大學，搶下預賽第4勝，繼續朝近程目標保住一級席次努力。

中州的後場靈魂陳柏宏日前確定右膝前十字韌帶斷裂要動刀休息、本季形同報銷，另一位先發白薩則是昨天也掛傷號，由防護員陪著走回下榻旅館，白薩表示，前幾天右腳脛骨已經撞過一次，這次又傷到同一部位，假如休息一晚沒大礙，明天對台灣師大的重要賽事他應該會打，無論如何要幫助球隊力拚勝利。

面對近日頻添傷兵，中州教頭許智超也坦言「真的可以了」，也希望希望白薩沒事，否則後果不堪設想，他的兒子許祐瑋本季自美返台助拳，本季開打前也受傷，不過這幾天也披掛上陣，昨天同樣替補出賽，上場17分鐘雖無得分，但獲得4籃板、1助攻，許智超說，兒子傳球、策應還不錯，投籃感覺還沒找到節奏，這兩天出手不很順。

中州陳政軒此役三分球7投中3拿14分，開季6戰個人最高也是首度上雙，他說，隊友多人受傷，是自己該跳出的時候，即便腿部舊傷仍很痛，而中州「蒙古三俠」之一射手沙鹿三分8投中4拿12分、7籃板，新傷兵白薩打25分鐘送出2助攻，與蘇格爾各拿8分，蘇格爾另有9籃板。

(中時 )