國民黨備戰2022台北市長選舉，立委蔣萬安出戰的呼聲最高，但是國民黨台北市議員羅智強也有意爭取。「聲量看政治」粉專以百日網路聲量觀察，顯示蔣萬安以59.05%略勝羅智強的40.95%。

臉書粉專「聲量看政治」觀察指出，以100天為期，用新聞聲量、即時新聞社群聲量，以及Google Trend為指標，觀察已浮出檯面的國民黨內可能參選2022台北市長黨內初選的兩位政治人物聲量。目前蔣萬安是以59.05%，略勝羅智強的40.95%，兩人聲量相差18.1%。

該粉專也指出，從各種數據來看，若由蔣萬安、羅智強兩人拚台北市長黨內初選，蔣萬安相對聲量較高；除了蔣萬安是現任立委，羅智強是台北市議員；另外蔣萬安自上屆立委至今持續營造正面的國民黨少壯派青年形象，比起羅智強，蔣讓人感受到的形象比較溫和。

蔣萬安、馬英九5日參加繞境慶典活動時，馬英九被問到蔣萬安若角逐台北市長會打幾分，馬回「還太早吧」蔣萬安對此表示，希望能獲馬英九支持。而擁有111萬臉書粉絲的羅智強，被形容為藍軍的「空軍一哥」，羅智強，他為備戰台北市長，近來也大動作翻新網路社群經營，也密集在各類場合演講，力求從「空軍」發展「隱形陸軍」。

(中時新聞網)