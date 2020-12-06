台北市一名宋姓臨時演員，在夜店狂歡時認識一名正妹，當完結束後，一夥人便約茶餐廳繼續聊天，期間宋男假裝自己是卡通人物皮卡丘，把臉埋進正妹胸部搓弄，接著摟住腰親吻，正妹認為遭到騷擾，當場直接報警，而宋男狂吃豆腐的行為，必須付出悽慘代價。

這名被騷擾的正妹是一名網紅，去年8月1日與朋友到夜店狂歡，過程中認識2名男子，一夥人相談甚歡，因此離開夜店後便約茶餐廳續攤，這2名男子又找來另外3男，其中包括臨演宋男，宋男一看到該名正妹，立刻對她有興趣，與朋友換位置後，隨即抱起正妹，由於對方當下沒拒絕繼續與大家聊天，宋男認為自己一定有機會。

期間正妹提到自己想要一隻皮卡丘娃娃，宋男聽聞發揮臨演功力，假裝自己就是皮卡丘，將臉埋進正妹胸部，正妹立刻制止「不要鬧」，但宋男不甩繼續摟腰，還想用嘴巴餵正妹吃東西，這時正妹嚇阻「有監視器」，宋男才稍微安分，但沒過幾分鐘竟直接親吻正妹嘴巴，正妹氣壞馬上報警抓人。

事後宋男否認犯行，辯稱當下喝醉，且患有精神疾病，但因為沒有證據，一審依性騷擾罪刑，被判4個月徒刑，得易科罰金12萬元；宋男不服上訴，法官認為當時正妹出言制止，宋男還知道要停止，難以認定因為酒醉降低辨識能力，加上犯後態度不佳、不願認錯，認定一審原判合理，駁回上訴，全案確定。

(中時新聞網)