麋先生 LOVEHOLIC 「嗜愛動物」巡迴演唱會繼上週台北場吸引滿場粉絲，本週台中、高雄場次也同樣完售，3場共聚集4500位歌迷擠爆場館。麋先生一連飆唱25首歌，更帶來當地限定的演出，台中嘉賓蕭秉治和麋先生合唱〈再活一遍〉、〈上台〉，高雄則是由樂團TRASH擔任嘉賓，合唱〈世界盡頭〉、〈馬戲團運動〉。

麋先生發行第一張專輯時，就曾到過台中演出，但當時台下只有4位民眾，其中兩位還是工作人員，讓麋先生印象十分身深刻。貝斯手以諾自嘲：「因此我們對台中是有一點陰影的。」沒想到此次 巡迴演唱會北中南三場門票日前一開賣，台中場率先售罄，主唱聖皓感動說：「謝謝台中的朋友，每一年都沒有讓麋先生失望！」

台中場嘉賓全能創作才子蕭秉治一出現，現場再次掀起一波高潮，蕭秉治和麋先生合唱〈再活一遍〉，這首歌是去年蕭秉治和麋先生及五月天怪獸的超強金曲組聯手打造的佳作，由怪獸製作、聖皓作詞、喆安作曲，蕭秉治具有 power 的聲線賦予歌曲強大的生命力，蕭秉治說：「我每次看到麋先生表演都很感動，要把一群很有才華的音樂人聚在一起，為共同的目標一起努力是很不容易的事情。」聖皓幽默回：「那你現在還會想要組一個團嗎？」讓現場笑翻，蕭秉治害羞笑說：「每次看到麋先生表演，心裡面都覺得…很溫暖，哈哈！」麋先生和蕭秉治惺惺相惜，隨後加碼與麋先生合唱麋先生的經典歌曲〈上台〉。

而來到麋先生的家鄉高雄，他們表示近鄉情怯，還是會相當緊張，有種想要把在台北努力打拚的成就帶回家鄉的感覺。演唱到〈世界盡頭〉時，好友TRASH驚喜現身，聖皓也分享和TRASH在音樂路上一路走來、相互扶持的過程，笑說先前2015青春尬歌活動一起在LIVE WAREHOUSE演出，當時還在只能容納兩百人的小庫，到現在則唱到大庫千人滿場，相當有感觸，說完後麋先生和TRASH再合唱高雄場限定的〈馬戲團運動〉，讓歌迷直呼賺到。

在安可曲時，麋先生百感交集地說，在巡迴的尾聲的最後一首歌中，有些話想對大家說，「可能我們會有好一陣子很想念這個時候，可能也要習慣一下沒有你們的時候，但是希望麋先生可以偶爾陪伴你們的生活，像家人朋友一樣，希望我們之後可以一起到更大的地方！」

麋先生 LOVEHOLIC 「嗜愛動物」巡迴演唱會圓滿落幕。（相信音樂提供）

麋先生5日在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，邀請樂團TRASH擔任嘉賓。（相信音樂提供）

麋先生台中演唱會請來蕭秉治（右）擔任嘉賓。（相信音樂提供）

(中時 )