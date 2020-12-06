婦產科醫師詹景全日前在節目上分享案例。(圖擷取自媽媽好神之俗女家務事Youtube頻道)

有些青澀少男出於好奇，在三五好友的慫恿下，到了泰國便跑去體驗泰國浴。一名年輕男子洗了泰國浴，返台時卻擔憂中鏢，便自行到藥房買藥，沒多久還到泌尿科報到，向醫師主訴自己「下面爛掉」，泌尿科初診為性病，但幾天後他又改掛皮膚科，後來才確診是「固定藥疹」導致潰瘍，並不是性病，逆轉結果讓他大鬆一口氣。

婦產科醫師詹景全日前在節目《媽媽好神之俗女家務事》上分享，當初他在泌尿科跟診時來了一位年輕男子，近診間便主訴自己「下面爛掉」經醫師檢查後，發現生殖器上有個超大潰瘍，後來男子才坦承和友人到泰國玩，出於好奇，跑去體驗泰國浴，沒想到一玩就立刻中鏢。

醫師當下開出藥物及抽血，叮嚀他按時服藥，等待報告出爐再回診即可。不久後詹景全換到皮膚科跟診實習，結果卻又遇到同名男子，詹景全便向主治醫師說明，「他之前有到過泌尿科，好像是性病問題」。

沒想到下秒男子否認地說，自己抽血及細菌培養報告都正常，但下體的潰瘍吃藥都不見好轉，才轉診皮膚科尋求解答，醫師一檢查後並問，「有沒有吃什麼藥物？」男子則表示，在服用泌尿科醫師開的藥物前，因擔心染病聽從友人建議，到藥房買預防性藥物，卻越吃越不舒服。

事後皮膚科醫師確定男子並不是性病，而是出現「固定藥疹」，並解釋情況，有些人吃了預防性藥品，便出現過敏反應，該男子就是最佳的例子，所以男子才會出現下體潰瘍。果然停藥後不到一個禮拜，潰瘍情況都好轉了。

(中時新聞網)