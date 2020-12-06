英歐急修補裂痕 避免「硬脫歐」

英國脫歐的過渡期將於本月31日屆滿，雙方過去1周內在倫敦密集談判，但未能就貿易協議達成共識，雙方談判代表甚至於4日發布聲明，決定暫時停止談判。不過狀況峰迴路轉，歐盟執委會主席馮德萊恩與英國首相強森通電話後發布聯合聲明，同意重啟貿協談判，雙方代表將於6日在比利時布魯塞爾開會。

聲明指出，先前的談判已在多方面取得進展，但在3個關鍵問題上，包括公平競爭環境、管理及漁業方面仍然存重大分歧，若未獲解決，任何協議都不可能達成。由於雙方認識到問題嚴重性，因此同意讓談判團隊繼續努力，評估是否可以解決分歧。

英國於今年1月正式脫離歐盟，但仍然留在免關稅歐盟單一市場及海關聯盟內。若雙方至年底都無法達成貿協，雙方出口的貨品將自2021年起徵收關稅。如此英歐都將蒙受經濟損失，但由於英國在貿易上較依賴歐盟，至少在短期內，英方將承受較大的經濟打擊。

《泰晤士報》6日報導，若談判無法取得進展，英國政府正討論讓強森發表全國電視演説，宣布無協議脫歐，將責任直接推給歐盟，特別是固執的法國。

在英國內閣中，連留歐派都認為英國應該準備「硬脫歐」，並堅持強森不應向歐盟低頭；強硬脫歐派更警告強森，若他出賣英國利益，將對強森發起不信任投票。

(中時 )