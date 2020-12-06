網路購物的便利性改變了許多民眾的消費方式，不少人更透過網購平台成立賣場，開啟斜槓人生。不過和陌生人面交一定要保持謹慎，最好不要選擇人煙稀少的地點，一位女網友哭訴自己慘痛經驗，半夜和買家約在公園面交，卻被強拖進公廁上下其手，駭人故事驚動網友。

「會出門面交的人一定要多注意... 希望不要有人再跟我發生一樣的事情。」原PO在臉書匿名粉專「靠北網購2.0」上表示，有在經營網購生意的她近日收到買家訊息，詢問是否能夠面交，又因為原PO上晚班的關係，最後和對方約在離住家不遠的公園，晚上11：30面交。

原PO到了現場，卻發現公園裡沒半個人影，後來看到有個男生靜靜站在遠處。原PO鼓起勇氣上前詢問「請問是要面交的人嗎？」對方回說「對。」隨後便靠向原PO，用手摀住她的嘴巴，並強行拖進公廁，解開內衣對她亂親亂摸，結束後也沒給錢就把面交的東西拿走了。

原PO表示，因為對方力氣太大，無法掙脫，當下嚇到什麼也不敢說，唯一慶幸的是沒有被對方侵犯，只有被亂摸。她後悔當初沒找同事一起，提醒大家「真的要小心網路有人用這種騙法騙人出來，別再跟我一樣這麼傻，就這樣被人欺負。」並表示自己只敢用匿名發文，沒有告訴身邊任何人，「因為怕丟臉…」。

貼文一出，網友紛紛震驚表示「這也太扯了吧！這要報警吧！」、「太可怕了。以後面交，選擇白天跟便利商店裡面，至少有監視器安全一點」、「怎麼會約在晚上跟這種地方呢？多保護自己一點。可以的話，去報警不要姑息」、「原po可能需要幾天平靜一下心情，調適好一定要去報警，超級惡劣！」

網友建議，面交地點最好選在燈光明亮、人多，有監視器的地方，例如便利商店、各派出所門口，或捷運站。「面交我都約便利商店，人多保險，而且很亮」、「面交一定要約在明亮多人的地方不管是男是女都一樣」。不過也有人質疑這篇根本是創作文。「有時間po文，不如去報警備案」、「不會約在超商？都幾歲的人了，基本常識跟保護自己的觀念都沒有！這次真的只是運氣好」。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110，中時新聞網關心您。

(中時新聞網)