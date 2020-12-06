胡錫進認為，川普團隊若在離任前對台灣問題搞大動作，包括蓬佩奧或川普本人閃電訪問台灣，大陸的反應必須是雷霆萬鈞，最輕的選項必須派戰機飛越台灣島或者在台北超低空飛行。（圖／美聯社）

針對即將卸任的美國總統川普不斷挑釁，中國大陸許多人認為不值得與川普團隊較勁，以忍為宜。《環球時報》總編輯胡錫進發表文章認為，這種策略將川普政府愈加放肆，外傳川普可能離任前由蓬佩奧或他本人閃電訪台，果真如此必須給予雷霆萬鈞的反應，讓配合川普的民進黨當局「死定了」。

由於川普政府近日持續宣布多項針對中國大陸的禁制政策，大陸媒體網紅胡錫進在微博發文表示，對川普政府挑釁給予容忍的策略是危險的。因為如此川普政府必將愈發放肆，幹出嚴重損害國家利益的事情。因此要堅決打擊川普團隊的囂張氣焰，如果他們做出破底線的惡毒操作，就要不懼與之開展一場高強度對抗。

胡錫進指出，近來有各種猜測川普團隊可能在離任前的針對台灣問題搞大動作，包括派蓬佩奧訪台，甚至是川普本人閃電訪問台灣、宣佈與台灣建交等，不久前亞太情報官員訪台就是去打前站的。真那樣，大陸的反應必須是雷霆萬鈞的，「要讓配合川普政府這樣幹的民進黨當局死定了」。

他表示，最輕的選項必須派戰機飛越台灣島，並且根據情況輕重採取一般飛越台灣島或者在台北超低空飛行，以宣示中國的主權，那將是對美台氣焰的沉重打擊。

胡錫進說，在國際上，川普政府是在挑釁中國，這樣的判斷可以一目了然得出。蓬佩奧及以上官員訪台將是對一個中國原則的粗暴踐踏，它決不可能被北京接受，這也是全世界的共同預期。中國大陸這時做出什麼樣的強烈反應，世人都會給予一定的理解。

因此，胡錫進認為，大陸不怕在此時爆發嚴重台海危機，讓戰機飛到台灣島上空，將形成反擊美台破底線挑釁的浩然正氣，取得道義上壓倒性氣概，料台灣軍隊不敢對解放軍戰機開火。一旦他們開火，就意味著戰爭爆發，解放軍就可以立即對台軍機場等重要軍事設施實施毀滅性打擊。

他指出，共軍對於這樣的軍事鬥爭準備已很充分，全國人民也必將同仇敵愾。台灣的士氣將迅速土崩瓦解，川普離任前的反常理操作將很難獲得美國全社會支援，這場衝突的最終結果必將是大陸勝利，川普團隊灰溜溜地告別權力舞台。

胡錫進最後說，中國是核大國、太空大國，有第一島鏈附近充裕的作戰力量，有強有力的反介入能力，川普團隊如果把在台海撒野作為他們的謝幕劇，大陸一定要讓他們自取其辱。

(中時新聞網)