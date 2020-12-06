焉栩嘉是男團「R1SE」成員之一。（圖／翻攝自微博）

19歲大陸偶像焉栩嘉是男團「R1SE」成員之一，5日他被爆出劈腿疑雲，一名女網友發文描述兩人交往細節，控焉栩嘉出軌，還曬出兩人親密接吻照佐證，成為近日陸網最熱話題，而焉栩嘉稍早終於親自開腔，但回應內容卻讓網友看了傻眼。

焉栩嘉舊愛「小盒魚會喵喵叫嗎」5日在微博發文爆料，透露兩人今年初開始交往，過程中發現焉栩嘉私下人品糟糕，對工作人員和隊友說話不尊重，還在隔離期間用別人的出入證外出，缺乏防疫公德心觀念，在她發現焉栩嘉劈腿後，就遭到焉栩嘉冷暴力對待，讓她相當心碎。

焉栩嘉遭舊愛控人品糟糕。（圖／翻攝自微博）

焉栩嘉回應全文。（圖／翻攝自微博）

爆料一岀立刻登上微博熱搜，但焉栩嘉本人遲遲沒回應，過了一天，他稍早終於在微博發聲，「在一起的時候一心一意，沒有兩人以外的存在。珍惜彼此的感情，卻很遺憾在處理方式上造成誤解，越擔心傷害可能越造成傷害，對此真心的感到自責和抱歉。這兩天深刻反省，認識到自己不足夠成熟面對愛情。」最後更喊話最近幾年會專注工作和學業，不再涉及感情，感謝外界關心。

對於焉栩嘉的回應，不少網友不買單，紛紛在貼文底下留言「你真的不在乎粉絲吧？」、「就這？」、「粉絲在你眼里算什麼」、「女朋友成團你當c位？」、「你對得起誰啊你」，再度掀起一波熱議。

(中時新聞網)