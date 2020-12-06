高嘉瑜在臉書上曝光自己的新造型。(翻攝自高嘉瑜臉書)

綠委高嘉瑜日前深陷房產風波，還曝光自己亂如戰場般的閨房，引起各界討論，而她之前也表示，忙到沒時間整理房間和剪頭髮。不過，高嘉瑜今(6)日曬出秀麗的短髮照，更說要先整理頭髮，再整理房間，而她的新造型更引發網友暴動，直呼「女神」。

高嘉瑜今在臉書上曬出自己修剪完頭髮後的照片，只見她一改原先的長髮披肩和公主頭造型，把長髮剪短至及肩長度，同時，她也正式向自己髒亂不堪的閨房宣戰，並表示「先整理頭髮，再整理房間」。

高嘉瑜的新造型，也引發眾多網友暴動，2小時內就收穫1萬多個讚，「左邊這張跟譚松韻很像」、「加油基隆公主最棒了丶很好亮麗」、「女神。。。。。我。。。。」、「變個髮型，換個心情」、「剪短一點，變年輕，好看」、「好看喔，女神」、「安娘喔！我戀愛了！嘉瑜！好可愛」。

不過，也有不少網友關心高嘉瑜整理房間的進度，「枕頭要先洗，那個比頭髮還難乾」、「期待委員PO房間整理後的照片」、「頭髮好整理、房間⋯⋯沒救囉」、「房間整理後 就會找不到想要的東西」。

先整理頭髮💇‍♀️ 再整理房間💪 由高嘉瑜發佈於 2020年12月6日 星期日

(中時新聞網)