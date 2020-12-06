金曲歌后徐佳瑩（拉拉）和導演老公比爾賈結婚2年，今年7月PO岀拿著媽媽手冊的照片，開心宣布已經懷孕5個月，今（6日）就報喜平安生了，曬岀寶寶小腳的照片，受到大批祝福。

徐佳瑩稍早在臉書曬岀兒子小腳照片，配文：「我剛剛⋯⋯⋯生了一個孩子。」照片中，兒子的腳環上還寫著「徐佳瑩之男」，而徐佳瑩所屬唱片公司亞神回應：「是自然產，母子均安，我們全公司都非常開心，恭喜拉拉！」

徐佳瑩曬兒子小腳。（圖／翻攝自臉書）

徐佳瑩宣布升格新手媽媽，短時間就吸引許多粉絲按讚，紛紛留言道賀「跟媽媽一樣的射手座寶寶」、「恭喜拉拉」、「這腿好長阿，恭喜恭喜」、「辛苦媽咪了，好好休息好好坐月子，接下來就是乳牛人生」。

事實上，徐佳瑩懷孕後，從9月起暫停工作，全心養胎，還特別請營養師量身調理飲食，她孕後體重僅增加近9公斤，幾乎都在孕肚，臉型與四肢依然纖細，狀態好到被公司同事戲稱她的專長除了能唱能創作，還可以加上「擁有最適合懷孕的優秀體質」。

(中時新聞網)