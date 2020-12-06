女星鄭爽因為直率的個性，過去曾惹出不少爭議，近日她在大陸男團選秀節目《追光吧！哥哥》中，擔任「人氣助力官」協助主持，卻將「man」唸成「慢」，讓現場氣氛一度尷尬，節目畫面曝光後，網友也分為兩派戰成一片，意外掀起熱烈討論。

《追光吧！哥哥》邀請12位男藝人，經過比賽篩選出新團出道，首集所有男星齊聚錄影，21人坐在餐桌前，但每道菜都只有3個人能吃，必須回答不同類型的問題，在不同主題項目中競爭，再由鄭爽決定能不能動筷，然而鄭爽在唸出第一題時就讓全場困惑。

鄭爽將「覺得自己最man的3位哥哥可以吃」的man發音成「慢」，讓男星們疑惑反問「最慢？」、「什麼慢」，見所有人都聽不懂，鄭爽將man拆開來再唸了一次：「最M、A、N。」主持人金星才恍然大悟，用標準口音重唸，為她解決窘境。

鄭爽將單子拆開再唸一次。（圖／翻攝自微博）

這段畫面播出後，許多網友都質疑鄭爽，這麼簡單的單字不應該唸錯，「這是怎麼當上明星的，拼音都不會」，但也有人替鄭爽解釋，她是英式發音，只是發音比較重，其實沒有錯誤，「她之前就說過喜歡英式發音」、「是這樣子讀的沒錯喔」。

(中時新聞網)