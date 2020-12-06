北北基宜嚴防豪大雨 下波冷空氣這天再報到

明(７)日仍受東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區、恆春半島降雨較為明顯。(氣象局報天氣)

明(７)日仍受東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區、恆春半島降雨較為明顯，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部地區維則持多雲到晴的天氣；9-11日東北季風稍減弱，12日起下波東北季風再增強。

氣象局預報員葉致均表示，這幾天天氣變化並不大，這波東北季風將影響到周二(8)，這兩天北部、東北部及東部天氣較涼，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨甚至豪雨發生機率；北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，各地低溫約18至20度，白天高溫在北部及東北部約20至22度，其他地區可達26至29度，中南部日夜溫差及南來北往溫差大，提醒民眾依溫度變化適時增減衣物。

葉致均指出，周二開始南方有個低壓到南海，南方中高層水氣將影響到台灣，中南部雲量增多，但是否有降雨挹注水庫仍待觀察。

周三(9)日東北季風稍減弱，周四(10)、周五(11)北部、東北部天氣仍稍涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，中南部山區亦有局部短暫雨。

周六(12)日起下一波東北季風再度增強，北部、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

(中時 )