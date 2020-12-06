第12屆台中市十大伴手禮票選活動，6日下午結果出爐，其中，陳允寶泉食品公司除獲列十大伴手禮，更拿下網路人氣獎及金口碑獎，成為這屆大贏家；歐客佬更名列十大伴手禮首獎與現場人氣獎、法布甜獲列十大伴手禮與網路人氣獎，都是此次的贏家！

獲選台中市十大伴手禮獎，包括歐客佬精品咖啡、丰丹嚴選本舖、陳允寶泉、豬寶妹手感烘焙坊、DAY BY DAY、法布甜、小林煎餅、芋樂大世界農產品、沁木手作工作室、臻品植萃等知名品牌，今日由台中市長盧秀燕親自表揚，台中市工策會總幹事黃于珊、台中市糕餅公會理事長蔡萬財等人均到場恭喜獲獎商家。

此外，現場人氣獎由歐客佬精品咖啡、豬寶妹手感烘焙坊獲得；網路人氣獎由陳允寶泉、丰丹嚴選本舖、法布甜健康伴手禮獲得；金口碑獎則由陳允寶泉榮獲；另依據票選結果，總分最高前50名的廠商，可獲頒「好禮」標章。

其中，在台中咖啡業界迅速竄紅的歐客佬精品咖啡，在咖啡業界算是後起之秀，主打台灣精品藝伎咖啡品項最多、最齊全的咖啡批發商，短短幾年間，在口碑相傳下，打響品牌知名度，這次拿下台中市十大伴手禮首獎的肯定，可說是實至名歸。

盧秀燕表示，十大伴手禮票選活動是台中市年度的盛典，不但加強市民對在地伴手禮的認同，更重要是幫助業者一掃上半年景氣低潮，備戰年底節慶送禮潮。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，十大伴手禮票選活動今年邁入第12年，獲獎名單也成為外地遊客購物、在地民眾佳節送禮的參考，掛上「十大伴手禮」的頭銜，就是一種品質保證，因此各家廠商無不全力爭取這塊金字招牌。

台中是糕餅的故鄉，太陽餅、老婆餅、奶油酥餅等知名伴手禮早已名聞遐邇，不過，每年入圍店家除了傳統老字號品牌，更不乏新穎伴手禮、辦公室團購美食等，增加了評選活動的競爭性與看點，象徵台中是個極富創意、推陳出新的城市，更是名符其實的伴手禮之都。

工策會進一步表示，十大伴手禮遴選特別著重產品的在地特色主題性，許多廠商採用台中特有的農牧產品，例如大甲芋頭、新社咖啡、茶、米、肉品與水果等製成伴手禮品，送禮不但具有濃濃台中特色，更讓外地的朋友吃到台中特有的美味。

而非食品組的參賽廠商，則傾向將代表台中的意象，結合創意的發想作成文創小物，每一項商品都別具特色。

今日除頒發十大伴手禮首獎、現場人氣獎、網路人氣獎與金口碑獎外，未獲獎的廠商，本屆依據票選結果，總分最高前50名頒發「好禮」標章，幫助業者一同拚經濟。

(工商 )