南韓第3波新冠肺炎疫情持續升溫，首都圈和非首都圈8日起將分別進入2.5級防疫和2級防疫，至28日為止，為期3周。首爾光化門普信閣新年敲鐘儀式將因疫情67年來首次取消。

南韓6日新增631例確診，其中470例在首都圈，首爾市累計確診病例在今日突破萬人。總理丁世均呼籲民眾近期避免聚會和見面，並隨時配戴口罩勤洗手，度過危機。

首都圈防疫等級8日起升至2.5級，50人以上的聚會和活動被禁止，部分大眾設施暫停營業，包括卡拉OK店和室內體育設施，超市、百貨、電影院、網咖等晚上9時後關門，高鐵、大巴等交通的上座率限50％之內。

非首都圈也會在同日進入2級防疫，夜店、酒吧等5種高風險設施禁止營業，咖啡廳只開放外賣，不提供內用，婚禮葬禮等限100人以內。100人以上的聚會和活動一律禁止。

而首爾自1953年起每年都會在光化門普信閣舉行的新年敲鐘儀式，也因疫情確定取消。改以在1月1日0時整上傳提前製作的新年敲鐘儀式影片。

(中時 )