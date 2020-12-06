日本職棒明（7）日舉行戰力外測試，共有35位球員報名，除了今年被球團宣告為戰力外者以外，已經引退的球員若想重返職棒亦可報名參加。果不其然，其中竟包括現年48歲的前火腿隊明星外野手新庄剛志。

新庄剛志是在2006年球季結束正式引退，一度遷往印尼峇里島定居。後來數十億日圓積蓄因故成空，生活拮据，去年即嚷著要回歸職棒，但沒有人當真，不料這次竟然報名參加測試，看來是下定決心了。

新庄剛志於1991年升上阪神虎隊一軍，是球隊的明星選手。2000年球季結束成為自由球員，並成功轉戰大聯盟，待過舊金山巨人隊、紐約大都會隊，2003年球季結束決定重返日職，並順利加盟火腿鬥士隊。新庄在北海道札幌一直待到2006年球季結束引退，那一年他隨著火腿隊贏得日本大賽冠軍，可說是完美結束16年日、美職棒生涯。

退休後的新庄剛志搬到峇里島居住，後來傳出他把職棒生涯賺來的44億日圓交給母親的朋友管理，但所託非人，最後竟然成了泡影，只能過著宛如貧民般的生活。或許是在百般無奈之下，只好選擇重回職棒。

日職戰力外測試是相當殘酷的場合，不想離開職棒的球員只能把握最後機會努力展現球技，希望能獲得12球團的教練、球團人員青睞。而新庄剛志已經48歲，比參加測試會的前養樂多隊投手近藤一樹（37歲）還大了11歲，身手如何實在令人好奇。

新庄剛志在日職一軍共待了13個球季，出賽1411場，打擊率2成54、全壘打205支、打點716分。大聯盟資歷3年，打擊率2成45、20轟、100打點。

(中時 )