美國準總統拜登日前接受《紐約時報》作家佛里曼（Thomas Friedman）電話專訪，宣布「暫時不打算與任何國家簽訂新的貿易協議」。消息一出引起台灣議論紛紛，在台灣執業逾16年的藥師林士峰就感嘆，蔡政府主動提及開放美豬，卻換來拜登不談FTA，他也分享一張圖開酸。

拜登在專訪中提到：「在對本國、勞工與教育進行重大投資之前，我不打算簽訂任何新的貿易協議」。上任後他希望優先投資美國，對能源、生技、先進材料和人工智慧等領域進行大規模政府投資。並將全面檢視現行與中國大陸的協議，及與亞洲和歐洲傳統盟友協商出一致的策略。

對此，藥師林士峰近日在臉書粉絲專頁貼文指出，美豬事件一直都呈現很奇怪的狀態，究竟是怎樣的壓力，逼的政府說也說不清楚，非要開放不可，而且還是主動提及要開放，即使違背大部份的民意也在所不辭。

林士峰表示，趁現在還來的及，盼民進黨政府能收回成命，停止開放含萊克多巴胺美豬、30月齡美牛的決定，「拿全台灣人健康乞求美國的善意，真的不是一個聰明的決定」。

他並分享一張臉書粉專「會飛的蟑螂」製圖，分為「台灣與美國的對話(情境模擬)」，台灣向美國詢問，「頂著國內壓力開放美豬，貿易協定可以簽了嗎？」，美方果斷拒絕「不行」後，安慰台灣「乖啦，下次多賣點武器」。

美豬事件一直都呈現很奇怪的狀態 究竟是怎樣的壓力，逼的我們政府說也說不清楚，非開放不可 而且還是主動提及，需要開放..... 即使違背大部份的民意也在所不辭... 美國新任總統也說了，暫時不會簽新的貿易協定 趁現在還來的及，小編真的希望我們的政府能收回成命 停止開放美豬／30月齡美牛的決定 這樣子用全台灣人健康乞求美國的善意，真的不是一個聰明的決定。 由藥師林士峰發佈於 2020年12月4日 星期五

(中時新聞網)