美國總統大選結束已有1個月，拜登雖以逾700萬張普選票，遙遙領先現任總統川普；不過，川普仍不願承認失敗，甚至認為「戰鬥才剛開始」。對此，《華盛頓郵報》組成25人團隊，調查249名共和黨籍參眾議員對大選結果的看法，結果認為拜登勝選的僅有27人，更有2人堅稱川普勝選。消息傳出後，川普「腦羞」地表示「會少看假新聞華郵」，更怒斥「交出名單」。

《華盛頓郵報》5日報導，由於川普2日晚間上傳長達46分中的影片，鏗鏘地宣示自己其實已擊敗拜登，卻遭到「貪腐勢力」將勝選的果實竊取。這支影片發布後，《華盛頓郵報》決定組成團隊，來研究到底國會怎麼看這場選舉。

華郵的25人團隊透過電子郵件與電訪，詢問249位共和黨議員3個基本問題，分別是：誰贏得總統大選；您支持還是反對川普持續抗爭；如果拜登贏得勝利，您是否接受他成為美國總統。

針對誰贏得總統大選，共27人認為拜登當選，2人認為川普當選，220人拒絕回答。是否支持川普持續抗爭，9人反對、8人支持，230人不願回答。如果拜登取得多數選舉人票，是否接受其成為美國合法當選總統，32人接受，2人不願接受，215人不願回答。

根據調查結果，大部分共和黨議員都不願回應有關選舉的問題。除88%的人不願回答誰勝選外，高達92%的議員拒絕回答是否支持川普抗爭，86%的人不願回答是否會接受拜登合法當選美國總統。

報導認為，儘管川普是過去80年來第3位無法連任的總統，但高達88%的共和黨議員不願回應誰贏得大選，顯然川普對共和黨的掌控力依舊強大，讓大多數共和黨人還是害怕即將卸任的他。

消息傳到川普耳中，他馬上在推特反擊，「25人，哇！我很驚訝有這麼多人。我們才剛開始戰鬥呢。請給我這25隻批著共和黨外衣者的名單。《華盛頓郵報》是假新聞，我盡可能的少讀」。由於他轉推的原文將27人寫成25人，故也跟著寫25人。

25, wow! I am surprised there are so many. We have just begun to fight. Please send me a list of the 25 RINOS. I read the Fake News Washington Post as little as possible! https://t.co/cEBM0bYuQ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2020

川普的這種態度，恐怕是共和黨人三緘其口的原因。但這種回應態度，與2016年民主黨的反應判若雲泥。2016年媒體宣布川普勝選後，希拉蕊隨即承認敗選；參院民主黨領袖舒默也致電川普，隨後更發布聲明恭喜川普當選，呼籲美國人團結起來。

如今，參院多數黨領袖麥康奈則閃避問題，僅回應最近已評論過選舉，不願參加華郵調查。然而，麥康奈帶頭下，大多數共和黨人也只能選擇迴避問題。

(中時新聞網)