事母至孝的哥倫比亞新銳導演法蘭柯洛利（Franco Lolli），因為發現母親蕾提莎葛梅茲（Leticia Gómez）可能罹癌，於是拍攝新片《總是有個人在愛你》並邀請她來演出，竟獲選坎城影展影評人周開幕片。有趣的是，單親媽媽的葛梅茲雖盼望兒子成功，卻對自己擔綱女主角感到遲疑，直言「誰會想看我們家私事」，深恐毀了兒子票房。

倒是兒子導演法蘭柯洛利，對邀母親演出從沒猶豫過。原來葛梅茲年輕時就有星夢，卻遭她的母親攔阻，逼她專心唸書才成為一名律師。這次法蘭柯洛利助母親「一圓星夢」，不僅成為坎城佳話、被法媒盛讚「充滿愛與力量」，更奪下「海參威亞太國家電影獎」影后大獎。而母親蕾提莎葛梅茲的演出加持，也助該片勇奪芝加哥國際影展最佳影片金雨果獎，順勢將兒子推上了高峰。

蕾提莎片中飾演的失婚母親，雖一手拉拔女兒長大，即使年邁卻依然無法放手，驚人演出不輸國片《孤味》「國民阿嬤」陳淑芳，除被法國電影網站Allocine譽為「最不可思議的演出典範」，更勇奪俄羅斯海參威亞太國家電影獎影后大獎。

蕾提莎葛梅茲雖被兒子導演法蘭柯洛利視為「天才型演員」，總能給予同場戲高達10種以上的不同表演。但她也有過不去的戲，例如要她演出接受化療、核磁共振造影的戲，甚至再次剃髮等，都會勾起當初罹癌的不堪回憶，讓她一度抗拒。即使母子曾經為此爭執，但最後為了成全兒子，葛梅茲都將之視為人生挑戰，並且戮力以赴，終究能演出自己兒子的電影，對她來說是人生最感快慰的事。該片將於12月18日在台上映。

(中時 )