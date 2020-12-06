高達17米環保「LED聖誕樹」矗立在基隆海洋廣場。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府與基隆基督教青年會合作，舉辦「聖誕平安夜 榮耀新基隆」聖誕系列活動。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府與基隆基督教青年會合作，舉辦「聖誕平安夜 榮耀新基隆」聖誕系列活動。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

6日點燈晚會各教會團體進行祝福禱告、詩班敬拜，還有浪漫長笛演奏。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府與基隆基督教青年會合作，舉辦「聖誕平安夜 榮耀新基隆」聖誕系列活動，市長林右昌、立委蔡適應、文化局長陳靜萍及基隆市議員，和教會人員為矗立在海洋廣場，高達17米環保「LED聖誕樹」點燈，讓基隆海港增添聖誕氛圍。

6日在點燈晚會上，各教會團體進行祝福禱告、詩班敬拜和笛演奏；林右昌與仁愛國小合唱團小朋友、俄羅斯美聲男高音Roman Shapiro合唱「平安夜」，盼基隆及所有市民，迎接充滿新希望、平安的一年。

林右昌表示，基隆每年聖誕系列活動由教會扶助舉辦，有別熱鬧商業化聖誕活動，以感恩的心情感謝上帝，在這一年給予基隆、台灣滿滿的祝福，他說，今年聖誕樹燈光不一樣，帶來無限的希望與願景，明年10月將舉辦2021城市博覽會，即將迎接基隆光榮發展的新起點。

文化局長陳靜萍指出，聖誕樹近年來備受市民期待，成為基隆另類港區「聖誕燈塔」，除了今晚點燈晚會，25日晚上6點在海洋廣場將舉辦盛大聖誕晚會，邀請日本放浪兄弟旗下偶像團體MAGMA、晨星樂團、雨都舞蹈團、山美教會等團體演出，陪伴大家共度平安歡樂聖誕夜，用歌聲散播希望，讓愛串流每個人心中。

(中時 )