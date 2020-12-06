28歲美國女歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）一向言行大膽豪放，近日接受知名DJ Howard Stern的電台訪問時，自爆疫情下的性生活。目前單身的她，透過網路找伴，她表示：「我做了好多FaceTime視訊性愛，那個是最安全的性愛。我不會因而感染新冠肺炎。我絕對不會做任何對自己或其他人不負責任的事...對於任何沒採取正確預防措施，以確保彼此安全的人，說實在好荒謬，那樣實在好差勁。」而麥莉也表示在疫情下約會，或是和其他人見面很有挑戰性，同時也很有趣。

她近日更全裸登上音樂雜誌《滾石》封面，受訪時難得重提她於2008年email被駭導致私照流出的事件，直言母親當時非常憤怒。當時年僅15歲的她，穿著內褲和泳衣自拍的私密照流出，她坦言父親比利雷希拉（Billy Ray Cyrus）像其他少女的父親一樣選擇無視，「我媽媽卻非常生氣，她可能覺得這些會讓我在演藝事業分心，她知道我的歌喉和才能，她當時想『他X的，妳就不能好好唱歌，為何要去當個脫衣舞孃呢？』」

麥莉也承認於2017到2018年期間極度依賴酒精和毒品，因此傷害了她與澳洲男星連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）的關係，更導致2人之間產生很多磨擦，她稱該段時間是人生黑暗時期。麥莉去年8月與連恩離婚，結束2人短短8個月的婚姻關係，並一度與歌手寇弟辛普森（Cody Simpson）交往，維持不到一年在今夏分手。

(中時 )