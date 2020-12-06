廣東省珠海市橫琴新區管委會6日，在2020年度第四屆橫琴金融論壇中透露，該區正在全力推進粵澳跨境金融合作（珠海）示範區建設。

新華社報導，珠海市橫琴新區管委會副主任吳創偉指出，儘管受到新冠肺炎疫情影響，但金融業在橫琴仍呈現逆勢增長態勢。截至10月，該區金融類企業合計達到5,476家，註冊資本為人民幣1.1兆元。

報導稱，透過2019年10月開始建設的粵澳跨境金融合作（珠海）示範區，珠海與澳門正在攜手探索加強金融開放創新，已構建「政府、協會、企業」三方聯動的工作格局，還打造「制度、項目、配套」全鏈銜接的建設框架，並形成「機構、資金、人才」全要素融合的局面。

目前，珠海及橫琴的金融部門正在推動在橫琴建設跨境保險服務中心，以便為已購買經行業主管部門認可的港澳保單的客戶，提供標準化、一體化和便利化的保險服務。同時，在澳門建設中葡金融服務平台，進一步提升跨境投融資便利化和自由化水準。

此外，珠海金融部門還聯合澳門在珠海推廣跨境繳費系統和跨境電子錢包，符合澳門居民跨境扣繳水費、電費的需求，便利澳門居民跨境享受小額便民行動支付服務。同時，推動珠海成為首批展開澳門代理見證開立大陸個人銀行帳戶試行業務城市，進一步便利澳門居民辦理大陸銀行支付業務。

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