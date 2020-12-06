約翰霍普金斯大學統計美國12月初以來每天逾2,000人因新冠肺炎死亡。華盛頓大學醫學院「健康指標和評估研究所」（IHME）上周五預測美國明年4月1日前累計死亡達53萬9,000人，是目前累計死亡數約兩倍。

約翰霍普金斯大學資料顯示迄上周五止，美國累計死亡約27萬8,900人。從12月初開始每天死亡逾2,000人，上周四死亡逾2,800人更創疫情爆發後單日死亡數新高紀錄。

這令上周平均每天死亡數逾2,000人，為首次出現全周平均單日死亡數超過此水準。

IHME預期疫苗上市只能讓明年4月1日前的死亡數減少9,000人。若針對高危族群快速施打疫苗，可望救下1.4萬條人命。若把戴口罩民眾比率提升至95％，甚至能救6.6萬條人命。

IHME研究員認為增加戴口罩民眾比率，較疫苗更具防疫效果。因此敦促各州政府強制民眾戴口罩來阻止疫情擴散，以減輕醫療系統的壓力。

據約翰霍普金斯大學資料，美國上周五新增確診數逾22萬7,800人，創單日新增確診數新高紀錄，累計確診數達約1,440萬人。

美國上周平均每天確診18萬2,663人，創全周平均單日確診數新高紀錄。專家認為因11月26日感恩節連假，不能像平常那樣公布所有數字，連假結束後把積壓數字陸續公布才令確診數大增。

但大西洋雜誌（The Atlantic）「新冠病毒追蹤計畫」（COVID Tracking Project）資料顯示正在醫院接受治療的新冠病患上周三升破10萬人大關後，上周五達10萬1,276人不斷創新高，顯示疫情愈來愈嚴重。

美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）警告目前國家正處於公共衛生危機當中，確診病例可能不斷飆高，呼籲民眾應取消耶誕節假期旅行和避免到人潮聚集地方。

(工商 )