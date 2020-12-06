六都首長最新網路聲量排行出爐，以台北市長柯文哲網路聲量最高；第二名是高雄市長陳其邁，佔6人新聞聲量中的29.36%；第三名則是台南市長黃偉哲。

臉書粉專「聲量看政治」調查9月以來三個月的六都首長最新網路聲量指出，柯文哲聲量雖然聲量已不如2018年的高峰，但仍居佔6人新聞聲量的35.82%。原因為11月時，柯文哲對中央猛攻美豬議題，讓柯撿到不少子彈，但近期的明倫社宅議題，讓柯文哲再度失分，一來一往，柯的全國聲量持續下探中。

該粉專也認為，高雄市長陳其邁補選上台後，陸續仍碰上大大小小的高雄地方事件，不過由於支持前市長韓國瑜的聲量仍殘存，再加上，許多市政工作如火如荼，新聞聲量自然較高。陳其邁佔6人新聞聲量中的29.36%。

第三名則是台南市長黃偉哲，近3個月以來台南市雖有不少負面的事件，例如國慶煙火、長榮馬籍女大學生命案，也因此讓黃偉哲的聲量飆高，但恐怕負面略大於正面，新聞聲量佔6人新聞聲量的12.78%；第四名是侯友宜，侯對任何議題都保持低調謹慎的態度，新聞聲量佔1.34%；第五名則是鄭文燦，鄭文燦在媒體曝光上採取相對保守謹慎的姿態，新聞聲量為6.73%。六都之中，最沒有聲音的是台中市長盧秀燕，新聞聲量為3.98%。

網友表示，「阿北四捨五入有40%惹。」、「黃偉哲2018其實就選得沒多好看了，再這樣下去2022可能不保」。

【六都市長新聞聲量 黃偉哲竄起居第三但負面聲量恐較高】 若從9/1起，觀察六都市長彼此的新聞聲量，大體不脫城市區位、政治趨勢與新聞事件的影響。 這三個月來，作為首都又是特定政黨主席的柯文哲，雖然其聲量以不若2018年的高峰，但在目前來看... 由聲量看政治發佈於 2020年12月5日 星期六

(中時新聞網)