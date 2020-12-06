運8反潛機。國防部提供。

國防部今發布，共軍運8反潛機1架次今天下午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。根據國防部資料，共機這個月，僅12月3日曾侵擾我西南空域域。

(中時 )