今1架運8反潛機進入我西南空域 21:592020/12/06 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8反潛機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。國防部提供。 國防部今發布，共軍運8反潛機1架次今天下午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。根據國防部資料，共機這個月，僅12月3日曾侵擾我西南空域域。 12月第2次共機3架運-8擾台 我空軍廣播驅離 F-16升級交機19架 空軍有信心112年全數交機 (中時 ) #西南 #防空 #空域 #國防部 #反潛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加強北返疏運 高鐵左營發車今晚加開1班 10:482020/12/06 生活 鴨鴨公園變身復古農村 地景藝術展今開跑 16:512020/12/05 生活 大陸1架運-8反潛機今日進入我西南空域 遭防空飛彈追監 20:022020/12/06 政治 派樂騰遲不出貨 買家轉投競爭者懷抱 04:102020/12/06 全球財經 印尼染疫移工同宿舍接觸者 47人中1人逃跑仍未找回 19:102020/12/05 生活 美股三大指數齊攻頂後市聚焦紓困談判 04:102020/12/06 財經要聞 旅遊淡季又遇鐵路中斷 花蓮旅宿業雪上加霜現退房潮 12:542020/12/05 生活 新北國高中生創意競賽女力大爆發 參賽者女性占36％創新高 16:112020/12/05 寶島 政治熱門新聞 拜登宣布不簽貿易協定 網傻眼：我們萊豬白吞了？ - 政治 罷免近6萬大關 吳思瑤反擊：拒絕問政0分的選舉狂 - 政治 2022台北市長之戰 蔣萬安、羅智強最新「民調」差距曝光 - 政治 反萊豬進口商硬起來了？ 名醫一句話嗆爆蔡政府 - 政治 猛然一看蘇貞昌2012年貼文 藍營：早餐差點吐出來 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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