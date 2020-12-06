今年來美國航空業因疫情而嚴重虧損，但若投資人放空股價狂飆的特斯拉股票，只會比航空業更慘。

特斯拉股價上周五上漲約1％收599.04美元創新高，今年來飆漲逾六倍。市值約5,680億美元，為美國市值最大企業之一，連豐田、福斯、戴姆勒、通用、BMW與本田等六大車商總市值也無法匹敵。

目前放空者持有特斯拉空單相當於其總股數約6％，遠超一般放空者持大企業空單僅1％到2％之間。

今年來放空者的特斯拉空單部位虧損達350億美元。相較之下，美國航空業1月到9月間扣除特定項目後總虧損為歷年來同期最慘，但也僅約242億美元。

特斯拉股價11月狂飆46％，讓放空者當月慘賠85億美元，甚至超過特斯拉從2008年首度公布財報到去年底之間累計虧損的67億美元。

金融科技公司S3 Partners總經理杜桑鈕斯基（Ihor Dusaniwsky）放空經驗豐富，但在其記憶裡，沒有比今年放空特斯拉股票更慘的例子。

特斯拉執行長穆斯克一向毫不掩飾對放空者的痛恨，外界認為對放空者慘賠最感高興的人就是穆斯克。

放空者愈陷愈深原因之一，是他們認為特斯拉股價飆漲是過度炒作的結果。無論是銷售與產量都遠遠無法跟傳統車商相比，尤其在各家車商大舉進軍電動車市場之下，特斯拉將難以招架。

但特斯拉去年底終於開始由虧轉盈，其股價也從此飛起，今年來不受疫情衝擊而不斷創新高。

儘管如此，穆斯克也意識到公司股價過高問題。他上周向員工發出內部電郵提出警告，指投資人對公司獲利前景寄予厚望，若大家不做好成本管控來支撐獲利，公司股價將不堪一擊。

(工商 )