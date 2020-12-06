食蟻獸小紅9月1日翻越柵欄脫逃，6日在深坑林家草厝找到了。（民眾提供／張薷台北傳真）

台北市立動物園動物脫逃事件頻傳，食蟻獸「小紅」9月游出欄舍邊翻越脫逃，但在3個月後，6日清晨有登山客在深坑林家草厝發現疑似小紅身影，隨即通報動物園。北市動物園發言人曹先紹證實「找到了」，動物園員工全都熱淚盈眶。

小食蟻獸「小紅」9月1日凌晨2點20分左右，揹著6個月大的寶寶「紅豆」開溜，保育員傍晚在涵洞內發現「紅豆」，卻不見媽媽蹤影，而動物園以誘捕籠、紅外線照相機及派員搜山方式不斷搜尋小紅，但3個月來搜尋無著，一度認為凶多吉少。

曹先紹指出，今有登山客在深坑林家草厝發現疑似小紅的蹤跡，隨即拍照通報園方，而園方看到照片，立刻出動超過30位的員工，走了近1小時的山路要找回小紅，大家內心忐忑，一看到小紅時，眼淚奪眶而出。

「找到了！」曹先紹表示，同仁出發到登山客提供資訊的位置找，在動物園深坑方向約4公里處，到了現場後，小紅仍在熟睡，掃晶片後確認是小紅便馬上帶回動物園，目前住在檢疫舍，避免身上有傳染疾病與寄生蟲，並安排獸醫做檢查，詳細的身體狀況7日再對外分享。

曹先紹強調，食蟻獸小紅脫逃至今已3個月，因為天氣冷代謝低，動作變慢也有進食，提高了存活機會，如今找到「凶多吉少」的小紅對動物園來說是相當大的鼓舞，也將全力尋找日前失蹤的石虎。

(中時 )