知名網紅八弟蕭志瑋，曾參加第一屆《超級模王大道》，擅長模仿的他，更因模仿新聞人物「來來哥」爆紅，後期更因一支「穿褲子不用手」的搞笑影片，讓他登上CNN新聞時段，當時害女主播看完之後笑到岔氣，差點報不了新聞。

近日蕭志瑋在自己的抖音上更模仿起網路人氣很高的藏族少年丁真。影片中他化身「髒族小哥失真」與正牌「藏族小哥丁真」來個左右對比；一樣是從耳朵上的耳環特寫開始，網友看到「失真」耳朵上巨大的手機吊飾立刻笑翻，直喊：「那個手機吊飾是怎麼回事蛤啦」。

網友開玩笑說，顏值還是很重要 (圖/ 蕭志瑋八弟臉書)

許多網友看了「失真」，更忍不住留言：「怎麼不叫走針」、「真的是髒東西」、「右邊笑起來比較像暴牙蘇」、「怎麼另外一個很像中毒，嘴唇發白」、「好煩喔，可以不要學的這麼像嗎？笑死我了」、「哈哈，我笑到珍珠掉出來」。

蕭志瑋曾說，自己會喜歡表演是因為從小就愛看《志村大爆笑》，國小時期的他很自卑，也不太善於說話和表達，但還是很喜歡表演；也許正因志村健潛移默化，才有他現在的表演功力，總是能一秒戳中觀眾笑點。

(中時新聞網)