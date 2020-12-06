副總統賴清德今天獲母校建國中學頒發傑出校友獎，他在臉書自爆當年上學時的糗事，還曾和同學翻牆去吃冰，他說，在自由校風、臥虎藏龍的建中，是他求學生涯中，最具挑戰、成長最快及回憶最多的階段。

賴清德今天回到母校建國中學，祝賀學校122歲生日快樂！對自己獲頒傑出校友獎，他表示，深感榮幸，事實上建中校友在社會各角落都相當有貢獻，「今天可以說是代表大家來領獎，這個獎項屬於每一位建中人」。

走在校園，賴清德想起第一天上學找不到公車搭的糗事、和同學翻牆吃冰的趣事、第一次段考前看到隔壁同學已在讀微積分書時的驚訝，「就像走進時光隧道，往事歷歷，如在眼前」。

他說，在自由校風、臥虎藏龍的建中，是他求學生涯中，最具挑戰、成長最快及回憶最多的階段。他感謝建中校友會邀請，讓他有機會重溫青春年少的美好記憶，「也要謝謝所有的師長，用心培育學生，以學生為主的民主、多元、具國際觀的教學理念，打開我們的人生視野」。

賴清德指出，建中校友分布社會各個領域，都有傑出的表現，他也期許所有的校友，發揚互助精神，一起攜手並進，為國家及社會作出更多貢獻。

(中時 )