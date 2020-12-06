近5年打台灣科技大學相當有信心的高雄師範大學，作役雙方高師開局就火力全開、一路壓制，三節打完領先多達22分，最終75比61贏球拿下關鍵一勝，也是105學年起跨季對戰5連勝台科大。

台科大前役靠著大二前鋒陳昭群壓哨三分球絕殺屏東大學，可惜今天首節就不太順利，上一戰的英雄陳昭群第4節眼睛被戮到，左眼隱形眼鏡掉落，表情痛苦無法再戰，台科大也無法再追近比分，賽後檢查幸無大礙，明天應可續戰。

台科大最近一次贏高師大是104學年預賽，當時比數76比67，之後近5年對戰一勝難求，台科大「大白教練」李永祥賽後說，賽前就跟球員講，因為過去5連敗都輸在第1節，賽前特地提醒球員第1節是關鍵，今天不例外，首節又是11比17就居下風，且差距愈大，後三節苦追無功。

高師大「禪師」教頭徐耀輝說，台科大本季很強，尤其昨天絕殺對手後士氣更旺，不能開局讓他們打順，得先從防守做起，才能延續對戰連勝氣勢，撂下這攸關本季能否重返八強的重要一勝。

高師大前鋒劉旻諺本戰貢獻15分、10籃板「雙十」數據，賽後表示自己向來是抓籃板、防守的苦工球員，經過開季這幾戰磨練，投籃感覺不錯，今天得以出手15次命中7球，越來越有信心；台科大則以飆進2記三分球、搶下18分的章賀得分最高。

(中時 )