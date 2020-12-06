新北市一名王姓男子，與妻子阿花（化名）自2013年結婚，並生有一個孩子，夫妻倆都在上市電腦公司上班，而黃姓男子不僅是夫妻倆同事，更是王男好麻吉，想不到黃男不顧俗話說「朋友妻不可欺」，與阿花發展婚外情，王男發現被好友戴綠帽，同時被兩個親密的人背叛，王男氣炸告上法院。

根據判決書，阿花與黃男從2018年開始偷情，多次在公司附近摩鐵激戰，其中黃男轎車也成為啪啪場地；直到王男2019年12月，查看阿花手機，發現黃男與妻子對話，像是「可以噴在妳臉上嗎」、「你射啊，你小老弟又不是我在控制的，我無法遠端遙控它」、「妹妹說要把弟弟吃掉」等鹹濕內容，甚至還有阿花傳給黃男的性感照片。

王男忍到今年1月才質問妻子，阿花對此沒有否認，還主動坦承經常趁王男出差，找來黃男到家中激戰，也不管家裡還有小孩在睡覺，兩人至少發生35次行行為，王男深覺遭到好友背叛，與妻子感情破裂，因此向黃男求償200萬。

針對王男指控，黃男承認與阿花發生關係，但他反指王男婚後還與多名女子曖昧，行為也不檢點。新北地院審理此案，勘驗黃男與阿花對話紀錄、錄音檔，認為黃男與阿花關係已超過一般男女關係，明顯侵害王男配偶權，最後判黃男須賠王男30萬。全案可上訴。

(中時新聞網)