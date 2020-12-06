藝人小S（徐熙娣）和老公Mike（許雅鈞）結婚多年，生下3個女兒，感情十分穩定，卻常被烏龍傳家暴、男方出軌等新聞，令她相當無奈，今（6日）她在社群網站上分享和老公、女兒們的合照，突然告白一波，閃度破表。

小S在社群平台曬岀和老公與女兒們的合照，感性寫下：「不了解我人生的人，我平常懶得解釋！但我老公是世界上最愛我、最疼我、心中只有我的男人！我愛他，從20年前到現在，我只有越來越愛他！我感謝一切～」。

小S和女兒們合照。（圖／翻攝自臉書）

小S和女兒們合照。（圖／翻攝自臉書）

照片中，小S和Mike親密地臉貼臉，相當甜蜜，還有粉絲發現Mike撞臉張學友，而小S和3個女兒們一起合照宛如4姐妹，引來粉絲大讚小S基因強「三個小朋友都很小S」、「女兒們都很漂亮」。

尤其看到小S臉色微紅，大家猜測她可能又喝醉，但也對她的一番告白很有感，紛紛留言向她喊話「妳就是妳，無需跟外人解釋什麼，關心妳的會默默支持，八卦的才會製造事端」、「做自己愛家人就是幸福」、「通常別人『以為的』都不是真的，只有自己『經歷的』才是真的！而且妳太值得得到幸福了！」

(中時新聞網)