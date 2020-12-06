「WACKYBOYS反骨男孩」成員艾瑞絲（盧昕妤）長相甜美，擁有不少死忠粉絲，最近她也搭上年底的熱潮，推出2021寫真年曆，換上不同裝扮，展現姣好身材，平時包緊緊的她也祭出福利，放送波濤胸湧的深溝，讓粉絲們大飽眼福，「直接獲選年度最美照片」。

艾瑞絲平時放送辣照最大的尺度就是露出纖細美腿，日前她在IG發文：「對不起讓海外粉絲久等了，年曆終於可以寄海外囉！」並發出多張性感美照，只見她輪番換上不同類型的泳裝，其中一套白色比基尼不但襯出她雪白的肌膚，更是讓她豐滿的上圍呼之欲出。

艾瑞絲最新的影片也曝光拍攝花絮，她接連換上多套裝扮，突破以往青春可愛的路線，不只露出美腿，更挑戰近乎全裸的等級，大秀渾圓蜜臀和三角地帶，誠意十足的寫真讓粉絲們瘋狂直呼要手刀預購。

粉絲們看了都激動直呼，「有史以來最精彩呈現」、「不停地回放」、「衛生紙一定要準備鼻血一直流」、「噴鼻血警告，趕快手刀去預購年曆才行」、「人生第一本年歷就這麼買下去了，高衩無敵吶」。

(中時新聞網)