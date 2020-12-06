在重慶市接連發生煤礦重大事故後，大陸國務院安委會副主任、應急管理部黨委書記黃明6日強調，要深刻吸取近期煤礦重大事故教訓，採取果斷措施遏制煤礦重大事故，舉一反三掌握其他重點行業領域風險防控，確保歲末年初安全形勢穩定。

界面新聞報導，據大陸應急管理部網站消息指出，大陸國務院安委會辦公室、應急管理部6日召開全國煤礦安全生產工作緊急視訊會議，會中分析目前煤礦安全生產形勢，查找存在的凸出問題，安排部署歲末年初煤礦等重點行業領域安全防範工作。

會議指出，2020年以來，透過各方面共同努力，全國安全生產形勢整體穩定，事故總量明顯下降。但較大事故自4月以來，連續8個月上升，尤其是近期煤礦重大事故連續發生。反映出一些地區、部門和企業在掌握落實上存在很大差距，安全發展理念、安全生產責任、風險隱患排查治理、安全監管執法不落實。

會議表示，要深刻認識目前安全生產仍處於爬坡過坎期，受安全基礎差、外界衝擊大、管理跟不上等影響，安全生產面臨不穩定、不確定因素增多，安全生產形勢十分嚴峻複雜。

會議強調，要始終堅持把煤礦安全作為安全生產的重中之重，堅決採取果斷措施，有力有效遏制煤礦重大事故。

(工商 )