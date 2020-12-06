「搖滾天王」伍佰出道30周年，從未忘記自己的起點，距離上一次Live house演出已是2017年，今年再度啟動傳奇的「今夜伍佰」系列，上月率先完成高雄場與台中場後，伍佰表示，「今夜伍佰是一個堅持！」他以特有的搖滾浪漫轟動現場，不管時間過了多久，永遠都有一首伍佰的歌，承載我們的回憶。

「今夜伍佰9」之前因為伍佰意外受傷被迫延期到今晚(6日)舉行，他持續每天游泳、復健以保持最佳狀態。他開場帶來經典歌曲〈來不及〉，滿場1300名觀眾驚呼，接著〈手〉伍佰帶動全場高舉著雙手，隨後伍佰和團員戴上假髮搭配舞者，還原MV場景演唱〈原本當初〉，台下許多粉條們也戴上早已準備好的假髮應援，氣氛high翻。在伍佰演唱〈皇后的高跟鞋〉後，他和觀眾打招呼，「大家晚安！人都進來了嗎？沒有進來的舉手！前兩場都有看的舉手！」看到台下很多人高舉著手，他幽默回應：「不可能，除非你是黃牛。」因為門票秒殺實在太難搶啦！隨即帶動全場爽唱〈台灣製造〉，也首次演唱4月發表的單曲〈重生〉，以及穿越時空的神曲〈Last Dance〉。

不只場內熱鬧，場外販售每場限量的30週年紀念口罩也迅速秒殺，粉條們更爭相搶購ROCK STAR組合明星商品。此外，為慶祝伍佰出道30周年陸續推出像是Line大貼圖、透南風演唱會影音全紀錄、黑膠套裝組，以及最新的攝影書《伍佰·滑雪場》都已發行。

伍佰今晚在Legacy舉辦今夜伍佰9演唱會。（環球音樂提供）

日前伍佰擔任主持人的實境秀節目《跑車大明星》第一集上線，伍佰與張震在融會現代與歷史建築的台北街頭，駕馭跑車，化身為彼此的一日專屬時尚攝影師；伍佰不只攝影技術一流，開車技術也超佳，一面開車一面主持，並且大談有關台北的一些歷史小故事，不過大家也驚呼從來沒聽伍佰講過那麼多話，第一次擔任節目主持人的伍佰自己原本也有點不習慣，看試片時還不斷問身旁的工作人員：「我講那麼多話好嗎？」節目播出後廣受好評，大家也開始期待接下來的第二集，「搖滾天王」伍佰與「米其林名廚」江振誠的尋味之旅，將產生怎樣有趣的化學反應？而伍佰今年將在台北2021跨年晚會獨家獻唱，壓軸演出，這是他首次台北跨年在倒數前登場，他笑言，「終於可以看到著名的台北101煙火秀了！」而伍佰 China Blue「Rock Star」巡迴演唱會，明年將全面重啟，2021年1月23日率先於台中圓滿戶外劇場開唱，台北小巨蛋預計明年8月登場，詳情請密切注意粉專公告。

伍佰今晚在Legacy舉辦今夜伍佰9演唱會。（環球音樂提供）

(中時 )