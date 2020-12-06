原PO貼出豬隊友的傑作，讓她氣到不行。(圖擷取自爆怨2公社)

不少人會用「豬隊友」一詞來揶揄另一半幫不上忙，反而捅出婁子。日前一位人妻在臉書上抱怨，自己丈夫將過期的牛奶倒入陽台盆栽，事後被抓包讓原PO氣的大罵，「X！如果我的藍莓因為這樣死了，小孩他爸就有生命危險了。」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，自己丈夫日前開了一瓶牛奶沒喝完，就這樣放到過期還結塊，沒想到這名豬隊友竟將過期牛奶整批倒入陽台的盆栽，當做肥料，事後原PO是循著濃濃的惡臭才發現，讓她氣到不行，直說要是盆栽因此而爛根死掉，「小孩他爸就有生命危險了。」

事發後，原PO表示自己只能盡力挖除盆栽上沾有牛奶的土壤，期盼能夠救回用心栽養的藍莓。有趣的是，這名豬隊友見狀後也相當識相，立刻掏出新台幣來向妻子賠不是。

此外，原PO也在文末向網友科普，牛奶要經過發酵完全才能澆花，當作肥料施肥，若未發酵完全，會造成土壤鈣化甚至植物爛根死掉。貼文發出後不少網友給出建議，「這會臭酸好一陣子呀，先多加點水稀釋掉流出，可能會比較好一點」、「把土挖出來換新土，不然會死」、「沒把小孩他爸變肥料嗎？」此外，也有網友自曝經驗，「曾經把狗屎丟在老婆盆栽內，後來被罰睡客廳的人路過。」

(中時新聞網)