自印尼入境台灣的新冠確診個案6日新寫記錄，菲律賓入境數目也偏高，突顯東南亞地區仍深陷疫情大流行，國際信評機構認為，亞太地區由於此波疫情的連續爆發，以及各國政府祭出的遏制措施，已然導致大多數市場更為嚴重的經濟下滑，信評界標籤的「墮落天使」發行機構，標普手上有一份警告名單，估計在未來兩年內，這些銀行會從目前的投資級評等BBB-，掉到BB+的投機級。

被列入警告名單的亞洲銀行機構，原因都是信貸壞帳中疫而爆增，加上銀行所在的市場經濟嚴重疲弱，包括GDP衰退、失業遽增，以及新冠肺炎確診個案居高不下等，主權評等本身就有被降評的疑慮。目前標普全球評級匯整的BBB-評級亞太銀行有15家，分散在印尼、印度、菲律賓，以及中國大陸的廣發銀行。若評等已是BBB-、且信評展望被列入負向觀察名單，會是最優先淪為「墮落天使」的標的。

標普指出，其中有7家銀行因為資本條件原本就較差，在疫情期間大量授信案轉成壞帳，估計在未來兩年內，這些銀行恐會被納入”墮落天使”名單。自從疫情爆發以來，亞太地區已有3家「墮落天使」金融機構，都集中在印度。新加坡星展銀行在11月就被印度央行指定，入資一家需重整的銀行，原因均是銀行在疫情期間經營面臨激烈變動。

(工商 )