農曆10月22日是青山王祭典，是艋舺最具特色的節慶大拜拜，同時也是台北市三大宗教民俗廟會活動之一，當民眾都在歡慶祭典時，卻有網友爆料，迎神隊伍經過位於萬華車站的飯店前面時，發現飯店房裡有一對男女，直接打開窗簾，玻璃前面激烈啪啪，被許多信徒目擊不雅的一幕。

青山宮遶境驚見活春宮 赤裸男女貼窗啪啪 信徒全看光(圖片截自/爆廢1公社)

根據《ETtoday新聞雲》報導，有網友爆料並拍下這齣「活春宮」，今（6）日是艋舺青山王繞境廟會最後一天，祭典活動更加熱鬧，信徒也比前幾天多，幾乎將萬華擠的水洩不通，面對如此擁擠人潮，卻有一對男女不害羞，直接在位於艋舺大道上的飯店房間裡，窗簾也沒拉上，貼在窗戶邊，跪趴姿勢上演激戰戲碼。

由於當時剛好繞境隊伍經過，人潮加上車潮，隊伍前進速度緩慢，許多信徒看光光這對男女大膽活春宮，不滿表示「真的太誇張」、「有在尊重神明嗎」，不過也有其他人認為，在房間要做什麼都可以，但還是將窗簾拉上比較好，免得有礙觀瞻。

青山宮建於1854年，供奉的是靈安尊王，又稱為青山王，每年農曆10月22日是青山王祭典，屬於艋舺一年一度的重要節慶，俗稱「艋舺大拜拜」，祭典為期4天相當熱鬧。

(中時新聞網)