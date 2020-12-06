面對勁敵台灣師大，世新大學教練團開會時悟出「擒賊先擒王」巧思，由陣中「新台灣人」阿巴西貼身防守台師大主控陳又瑋，努力切斷他和隊友的攻輸，這個策略相當有效，終場世新72比58搶下預賽第5勝，在第二階段預賽參賽的8隊中，以5勝1敗佳績獨走。

陳又瑋上一場比賽對義守大學送出11次助攻，UBA生涯累積達205次助攻，今天在阿巴西的防守下傳出5次助攻，獲得12分，雖然也是不錯的數據，但和隊友的串連確實受到影響，使得台師大單場得分創本季新低，也結束對世新的跨季4連勝。

阿巴西除了防守對方主力控衛有功，進攻也投進4記三分球拿21分，賽後表示：「我跟陳又瑋平和攻守，沒噴任何一句垃圾話，他真的很厲害，之前我常看他打球，多少了解一點他的慣性。」

世新大學丹尼爾（中）單場20分、18籃板、7阻攻。（大專體總提供）

世新外籍生丹尼爾表現同樣出色，20分、18籃板「雙十」，外帶加入球隊兩年來單場最多的7次阻攻，18籃板則平他個人紀錄，另添4 記爆扣，被教練何正峰評為此役球隊的「單場MVP」。

何正峰補充，開賽前提醒球員台師大禁區較弱，有機會盡量重轟籃圈，丹尼爾就詮釋得很好，所以給他單場MVP的好評，進入UBA第二季的丹尼爾說，此役確實是個人代表作，尤其繼開季戰兩度灌籃後，今天扣得更過癮，且愈有信心，與隊友搭配更熟，本季目標瞄準晉八強、四強。

(中時 )