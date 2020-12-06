台語金曲歌后李愛綺外型火辣，給人性感美艷的形象，她和老公Duke結婚11年感情甜蜜，育有1子1女，然而她最近卻曝光了不為人知的過去，透露小時候媽媽聽信謠言，竟然在她洗澡時捏她的胸部，頓時嚇壞她，也讓現場來賓和主持人都傻眼。

李愛綺在節目《11點熱吵店》中分享，由於小時候媽媽很迷信，聽信長輩的建議，竟然在她洗澡時捏她的奶頭，「媽媽說在發育之前捏，捏捏捏之後，等到發育時胸部就會變大！」雖然初衷是為她好，但還是讓她驚嚇不已，一番驚人言論也嚇壞現場來賓，直呼「這根本是性騷擾吧！」

李愛綺的媽媽為了讓女兒的胸部快速發育，竟在對方洗澡時捏她乳頭。（圖／翻攝自《11點熱吵店》）

儘管這個方法看似不可行，中醫師吳明珠卻解釋，這個方法並不是空穴來風，由於乳頭是胃經走過的，而當胸部要發育時，跟脾胃吸收也有關係，因此才會有捏乳頭一說，然而這其實是不對的方式，真的想要幫助發育，可以透過按摩或刺激穴道的方式，若是太常拉乳頭，還可能會因為早熟而長不高。

(中時新聞網)