高雄市鳳山五甲地區今（6）日晚間9時30分許，1名男子發現58歲曾姓女同居人陳屍浴室，嚇得趕緊報警處理。警方第一時間獲報到場，已拉起封鎖線採證中，初步了解曾女並無明顯外傷，詳細案情有待進一步釐清。
警方指出，曾女衣衫完整、現場沒有打鬥、破壞痕跡，身體沒有明顯外傷，現場也無血跡，身體呈現大字形躺地，臉部朝向天花板，不排除是意外死亡，目前等檢察官報驗後，才能確認確切死因。而同居人則供稱，下午還有跟曾女說話，沒有發生任何異樣。
(中時 )
高雄市鳳山五甲地區今（6）日晚間9時30分許，1名男子發現58歲曾姓女同居人陳屍浴室，嚇得趕緊報警處理。警方第一時間獲報到場，已拉起封鎖線採證中，初步了解曾女並無明顯外傷，詳細案情有待進一步釐清。
警方指出，曾女衣衫完整、現場沒有打鬥、破壞痕跡，身體沒有明顯外傷，現場也無血跡，身體呈現大字形躺地，臉部朝向天花板，不排除是意外死亡，目前等檢察官報驗後，才能確認確切死因。而同居人則供稱，下午還有跟曾女說話，沒有發生任何異樣。
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