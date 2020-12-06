駐日代表謝長廷日前返國述職，今天回到返回駐日代表處。並在臉書發文表示，「核食」當然不能開放，但一般食品，不是核食（沒有輻射汙染的食品）當然要開放。宅神朱學恒直言，謝長廷是個「爛到透頂」的駐日外交官。

朱學恒在直播節目中表示，為何謝長廷是一個既不被日本尊敬，也不被台灣看重的不入流駐日外交官？他的爛，不是只因為大家討厭他，而是實際上他能力極差。

朱學恒指出，謝長廷是個爛到透頂的駐日外交官，台灣跟日本關係卻越來越好，那是靠台灣人的努力，不是靠外交官。台灣在日本形象那麼好，是靠謝長廷嗎？是靠謝長廷在日本努力遊說嗎？所以NHK、朝日電視等日本電視台才有報導，並不是。綠營的蠢真很可憐，他們覺得日本對台灣印象哪麼好，是因為謝長廷。他們到底有沒有在看日本相關新聞的報導，是台灣民眾做得好、台灣的防疫做得好，並不是我們派這樣的一個外交官去啊。

朱學恒認為，駐日代表謝長廷這次回台灣的任務叫做述職，什麼叫做述職？又為什麼他連述職這種事情都做到讓當局震怒？連行政院長蘇貞昌都否認與謝長廷討論開放日本核食進口。

(中時新聞網)