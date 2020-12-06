最近演藝圈掀起一股追星潮！先前小甜甜張可昀才開心在社群平台開心分享與自己偶像徐若瑄的合照，讓不少人恭喜她終於美夢成真。今(6日)，大陸喜劇演員賈玲也在自己的微博上開心宣告自己終於追星成功。

大陸喜劇演員賈玲曾多次在節目中表明自己是劉德華的鐵粉，追星多年的她，始終沒有機會與偶像同台。不久前，劉德華出席金雞獎頒獎典禮，賈玲也應邀出席，本以為這次終於能一償宿願見到劉德華，沒想到最終還是追星失敗。

劉德華邀賈玲演他的夫人 (圖/ 微博)

正在勤跑《拆彈專家2》宣傳的劉德華近期接受採訪時，當記者問起如果在《拆彈專家2》裡幫賈玲安排一個角色，你覺得她適合演什麼？劉德華則在鏡頭前說：「賈玲，妳可以演我夫人」。沒想到這段話再度上了熱搜。

賈玲開心在微博上發文 (圖/ 賈玲微博)

網路上一片祝福聲浪，恭喜賈玲終於被偶像翻牌，這算是追星成功了吧！賈玲自己更在微博上發文說道：「咱倆的事，不都你說了算嗎？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！！！！！轉圈圈！！！ 」；更有網友直接在該篇發文底下留言：「你好，德華夫人」、「快把影片保存下來，買一台電視放在客廳裡，當成會動有聲音的畫，24小時播放。」

(中時新聞網)